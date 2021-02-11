"السائق الضحية".. تفاصيل ذبح شاب على يد صديقه في الشرقية

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مصراوي Masrawy



الشرقية – فاطمة الديب:

"كان خد كل حاجة وساب لي محمد يعيش، ابني كان نفسي اللي بيخرج من صدري وكان الميه اللي بترويني.. هعيش من غيره إزاي".. كانت هذه كلمات والدة محمد وليد، الشاب الذي قُتل ذبحًا على يد صديقه واثنين آخرين طمعًا في سرقة "توك توك" خاص به وهاتفه بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية لـ"مصراوي" حول تفاصيل الواقعة وما تُطالب به عقب مقتله.

تقول الأم صباح السيد، 40 عامًا، إن نجلها كان طيبًا ولم يفتعل مشكلات يومًا ما: "محمد كان طيب وبيحب كل الناس وما كانش يتوقع إن الخيانة تيجي من أقرب الناس له.. الجاني كان صاحبه في الشغل وجارنا وعمرنا ما كنا نتوقع إن ابننا يحصل له أي حاجة بسببه لأنهم واكلين عيش وملح سوا وزمايل في شغل نجارة الأنترية 3 سنين وأكتر".

وتابعت: "القاتل كان صاحب ابني لأكتر من 3 سنوات وكان بيشوفه في الشغل كل يوم، لكن ابني عمل حادث اتسببت في قطع شرايين إيده ومنعته من الشغل في الورشة وجبنا له التوك توك علشان يساعد أبوه المريض على تربية اخواته".

وأردفت: "صاحبه طمع في التوك توك والموبايل واستكترهم عليه ودبحه علشانهم"، قبل أن تدخل في نوبة بكاء: "كان خد كل حاجة وساب لي محمد يعيش".

وعن يوم الواقعة، تقول "رحاب" خالة المجني عليه، 37 عامًا، إن صديقه طلب منه الذهاب رفقته في مشوار، قبل أن يجهز عليه بمعاونة اثنين من زملائه: "محمد ما كانش مدي خوانه خالص، لكن صاحبه خده في مكان متطرف ووقف ودبحه وضربه بالمطواة في عينه وفي كل جسمه".

وأوضحت لـ"مصراوي"، أن جهود رجال الأمن أثلجت صدورهم في سرعة ضبط المتهمين، لكن حزنهم لم ولن ينتهي إلا بالقصاص: "نفسنا في عدل ربنا واللي عملوا كده ياخدوا أقصى عقوبة".

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة "محمد وليد حافظ" 21 عامًا، سائق توك توك مُقيم بأبو حماد، مقتولًا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة ، بجوار نزلة كوبرى "العباسة" بطريق "أبو حماد – التل الكبير" بدائرة مركز أبو حماد.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، فيما تبين أن مرتكبي الواقعة كلًا من: "حسين.ا" 26 عامًا، و"جمال.س.أ" 22 عامًا، و"محمد.ح.ع" وشهرته "تناحة" 26 عامًا، عاطلين، مُقيمين ببندر أبو حماد، بقصد قتل المجني عليه وسرقة التوك توك.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3711 جنح أبو حماد لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.