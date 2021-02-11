مالك ومخبز بلدي يستوليان على 2.5 مليون جنيه من أموال الدعم

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشف ضباط مباحث التموين حيلة المدير المسئول ومالك مخبز بلدي بمحافظة كفر الشيخ؛ لتحقيق ثورة طائلة بطريقة غير مشروعة.

المتهمان استوليا على 2.5 مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

لم يتكتف المتهمان بذلك، بل قاما بتجميع 305 بطاقات تموينية ذكية خاصة بالمواطنين؛ للاستيلاء على الدعم المقرر لها، وضُبط بحوزتهما ماكينة صرف خبز بلدى مدعم خاصة بالمخبز.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.