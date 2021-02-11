الاتفاق يتغلب على أبها برباعية.. ويقترب من مربع الكبار

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في افتتاح الجولة 18 من دوري المحترفين

ألحق الاتفاق ضيفه أبها هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف ،اليوم الخميس ، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

ارتقى الاتفاق ثلاثة مراكز على سلم الترتيب ليصبح في المركز الخامس مؤقتاً برصيد 27 نقطة، بينما توقف أبها عند النقطة 24 في المركز الثامن.

جاءت البداية سريعة من جانب أصحاب الضيافة الذين بادروا في البحث عن هدف مبكر، وهو ما تحقق بعد مرور أقل من ثلاث دقائق على انطلاقة المباراة حينما أطلق محمد الكويكبي قذيفة صاروخية رائعة من مسافة بعيدة باغتت الحارس عبدالعالي المحمدي المتقدم عن مرماه لتستقر في الشباك معلنة عن أول أهداف اللقاء.

وبدا واضحاً بعد هدفه الأول أن صاحب الأرض يريد إنهاء المباراة في الشوط الأول من خلال سيطرته المستمرة على الكرة ومحاولاته المستمرة التي أثمرت إحداها من ركلة حرة ثابتة نفذها بكل براعة البرازيلي ايريك دي سوزا داخل الشباك عند الدقيقة الثامنة .

وظهر نجم الشوط الأول بلا منازع محمد الكويكبي من جديد ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله نعيم سليتي وضعته بحالة انفراد بالمرمى صوبها بشكل رائع في مرمى عبدالعالي المحمدي عند الدقيقة (31).

دخل أبها الشوط الثاني بحثاً عن هدف تقليص النتيجة وضغط بشكل كبير على مرمى الاتفاق، ولكن المفاجأة كانت تسجيل أصحاب الضيافة الهدف الرابع على عكس ما كان يتمناه الضيوف بالدقيقة (69) سجله المحترف التونسي نعيم سليتي بطريقة رائعة، بعد أن قدم فاصلًا مهاريًّا تلاعب خلاله بمدافعي أبها وتوغل داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة زاحفة عجز الحارس عن التصدي لها .

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق نجح أبها بتقليص النتيجة عبر رياض شراحيلي مستغلاً خطأ فادحًا من الحارس محمد الحايطي الذي فشل في تشتيت الكرة لترتطم بقدم مسجل الهدف وتصل إلى كارلوس ستراندبيرغ الذي أعادها بدوره إلى شراحيلي ليودعها بسهولة داخل الشباك.الاتفاق أبها الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين