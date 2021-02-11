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كسر في الساق.. مصادر: حالة الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي مستقرة

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كسر في الساق.. مصادر: حالة الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي مستقرة كسر في الساق.. مصادر: حالة الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي مستقرة

مصراوي Masrawy

12:33 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أكدت مصادر مقربة من الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، أنه دخل المستشفى مساء أول أمس الثلاثاء، إثر وعكة صحية ألمت به حيث أصيب بكسر في قدمه.

وأشارت المصادر إلى تدخل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، بسرعة تسهيل دخوله المستشفى، وقد باتت حالته تحت السيطرة.

ولفتت المصادر إلى أن حجازي أجرى جميع الفحوصات ومنها الرنين المغناطيسي، وتم الاطمئنان على الدورة الدموية للمخ.

وتابعت أنه تم عمل أشعة على الصدر، وتتمثل المشكلة الحالية في وجود كسر في الساق وغالباً سيحتاج إلى جراحة.

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