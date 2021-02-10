أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. والدفاعات الروسية تتصدى

Print
هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. والدفاعات الروسية تتصدى هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. والدفاعات الروسية تتصدى
مصدره مواقع خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في إدلب

هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. والدفاعات الروسية تتصدى

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأميرال فيتشيسلاف سيتكين، أن وسائل الدفاع الجوي الروسي نجحت في صد هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى. وفق ما أوردت "سبوتنيك".

إلى ذلك، قال سيتكين خلال مؤتمر صحفي: "في تمام الساعة 19:45 من يوم 9 فبراير صدت وسائل الدفاع الجوي الروسي هجوماً على قاعدة حميميم باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى".

وأوضح أن "وسائل المراقبة الجوية رصدت أن مصدر الهجوم كان في مواقع خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأشار- حسب موقع العربية- إلى أن الهجوم "لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية"، مؤكداً أن "قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي".

وسبق أن أعلنت عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب والتي نفذت جميعها تقريباً بواسطة طائرات مسيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا: قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لن يضر بعلاقاتنا مع دول أوروبا

روسيا: قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لن يضر بعلاقاتنا مع دول أوروبا

السكة الحديد: تصنيع 51% من 1300 عربة جديدة بالمجر والباقى فى روسيا

السكة الحديد: تصنيع 51% من 1300 عربة جديدة بالمجر والباقى فى روسيا

روسيا اليوم: مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

روسيا اليوم: مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

روسيا تعلن تسجيلها أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن السلالة البريطانية من كورونا

روسيا تعلن تسجيلها أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن السلالة البريطانية من كورونا

شبكة عيون الإخبارية