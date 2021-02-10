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تجديد حبس عاطل متهم بقتل "أبوالبنات" في دار السلام بسبب سلفة مالية

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تجديد حبس عاطل متهم بقتل "أبوالبنات" في دار السلام بسبب سلفة مالية تجديد حبس عاطل متهم بقتل "أبوالبنات" في دار السلام بسبب سلفة مالية

مصراوي Masrawy

09:46 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل عامل زجاج بدار السلام.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغا بالعثور على جثة شاب في شارع إبراهيم عواد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الحادث عاطل كان اقترض 300 جنيه من المجني عليه محمد دكش، مترزوج ولديه 3 فتيات.

ويوم الواقعة، طالب المجني عليه، المتهم برد المبلغ لكنه رفض وعاتبه على كثرة طلبه للمال وطعنه طعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته.

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