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مصراوي Masrawy

وكالات

عرض مديرو المحاكمة من مجلس النواب الأمريكي، في جلسة مجلس الشيوخ، مساء اليوم، في ثاني أيام محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، مقاطع فيديو جديدة لاقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال أحد مديري المساءلة في مجلس النواب، إن أحد المشاغبين اعترف في مقطع فيديو أنه "تمت دعوته من قبل رئيس الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن هناك مثيري شغب آخرين أخبروا المحققين لاحقًا أن خطاب ترامب دفعهم لذلك.

واستند فريق الادعاء بمحاكمة ترامب، لعدد من الجمل التي كررها الرئيس السابق لإدانته، من بينها "قاتلوا من أجل أمريكا" و"إن لم تقاتل اليوم لن يكون لك بلد" و"قاتلوا مثل الجحيم".