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الادعاء بمجلس الشيوخ: هو المحرض الرئيسي في هجوم الكابيتول

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الادعاء بمجلس الشيوخ: ترامب هو المحرض الرئيسي في هجوم الكابيتول الادعاء بمجلس الشيوخ: هو المحرض الرئيسي في هجوم الكابيتول

مصراوي Masrawy

07:52 م الأربعاء 10 فبراير 2021

وكالات

بدأ مسئولو محاكمة، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، في مجلس الشيوخ مساء الأربعاء، جلسة لعرض حججهم بشأن اتهامه بتحريض أنصاره على التمرد والعصيان، خلال أحداث هجوم الكابيتول في 6 يناير الماضي.

وفي افتتاح الجلسة قال الادعاء الديمقراطي إن ترامب كان المحرض الرئيسي في هجوم الكابيتول.

وافتتح الديمقراطي جيمي راسكين، مدير المساءلة الرئيسية في مجلس النواب، اليوم الثاني من إجراءات المحاكمة وقال: "الدليل سيكون لك أن ترى وتسمع وتستوعب. ستظهر لك الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجًا بريئًا".

وتابع: "سيظهر أن دونالد ترامب تخلى عن دوره كقائد عام للقوات المسلحة وأصبح المحرض على تمرد خطير، وهي أكبر خيانة للقسم الرئاسي في تاريخ الولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يعرض مديرو المساءلة في مجلس النواب الأمريكي لمدة يومين متتاليين مقاطع جديدة للهجوم على الكابيتول في 6 يناير، من قبل أنصار ترامب بعد خطاب ناري له طالبهم خلاله "بالقتال من أجل أمريكا، وقلب نتيجة الانتخابات".

بعد ذلك سيكون أمام الفريق القانوني للدفاع عن ترامب، يومان للرد على اتهامات الديمقراطيين.

ويمكن لمجلس الشيوخ أن يناقش ويصوت على ما إذا كان سيستدعي الشهود، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم البحث عن أي منهم في المحاكمة.

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