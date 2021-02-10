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تركي بن طلال يزور ضمك.. ويطالب بنقاط الهلال

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تركي بن طلال يزور ضمك.. ويطالب بنقاط الهلال

قام الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، عصر اليوم الأربعاء، بزيارة لمقر نادي ضمك، من أجل الوقوف على آخر استعدادات الفريق الكروي الأول لمواجهة الهلال، الأحد المقبل، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وكذلك الوقوف على احتياجات الفريق للمرحلة المقبلة من منافسات الدوري.

واجتمع الأمير تركي بن طلال باللاعبين والجهاز الفني بالنادي ووجه لهم كلمات تحفيزية مطالباً إياهم بالظفر بنتيجة اللقاء.

الجدير بالذكر أن ضمك يأتي في المركز الـ15 ( قبل الأخير) برصيد 13 نقطة فقط.

تركي بن طلال يزور ضمك.. ويطالب بنقاط الهلال

تركي بن طلال يزور ضمك.. ويطالب بنقاط الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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