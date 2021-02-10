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"كلام كاش".. وجبة اقتصادية بنكهة ترفيهية على شاشة SBC

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"كلام كاش".. وجبة اقتصادية بنكهة ترفيهية على شاشة SBC "كلام كاش".. وجبة اقتصادية بنكهة ترفيهية على شاشة SBC
في التاسعة من مساء كل ثلاثاء

تعرض قناة SBC في التاسعة من مساء كل ثلاثاء برنامج "كلام كاش"، الذي يقدمه المهندس والمستشار الاقتصادي حلمي نتو.

ويعد برنامج "كلام كاش" أول برنامج يقدم التوعية المالية بطريقة ترفيهية، حيث يقدم عدداً من الفقرات المنوعة، والتي تشمل الأخبار والحكمة وأحدث الكتب والمعلومات حول الاستثمار والمال والأعمال، وذلك عبر فقرات "أخبار كاش، استثمار كاش، كاش ببلاش، كتاب كاش، حكمة كاش"، كما يستضيف في كل حلقة ضيفين، يمثلان عالم الأعمال وعالم الفن والترفيه، ليكتسب البرنامج بعداً جديداً يجمع بين ثراء المعلومة وبساطة التقديم.

ويمتاز البرنامج خلال 45 دقيقة بتقديم معلومات مهمة عبر محتوى إعلامي متنوع، ينأى بالمشاهد عن جفاف الاقتصاد وجدية أرقامه، ليقدم حلقات أكثر جاذبية لغير المتخصصين، وتناسب مختلف أذواق المشاهدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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