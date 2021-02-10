أخبار عاجلة

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
كرم جبر أمام "النواب": لا صلاحيات لوزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية -
البدء في إزالة 390 عقارًا متعارضًا مع توسعة الدائري في البساتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

Print
الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

مصراوي Masrawy

07:04 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الإمارات - (أ ش أ)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلال استهداف مطار أبها في المملكة العربية ، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية لحريق.

واعتبرت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن استهداف المطار يعد تصعيدًا خطيرًا وعملاً جبانًا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واعتبرت الوزارة هذا الهجوم دليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى رفضها وعرقلتها لجهود السلام لحل الأزمة اليمنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

شبكة عيون الإخبارية