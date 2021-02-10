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السفارة الأمريكية باليمن: المبعوث الأمريكي يلتقي جريفيث لبحث إنهاء الحرب

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السفارة الأمريكية باليمن: المبعوث الأمريكي يلتقي جريفيث لبحث إنهاء الحرب السفارة الأمريكية باليمن: المبعوث الأمريكي يلتقي جريفيث لبحث إنهاء الحرب

مصراوي Masrawy

06:56 م الأربعاء 10 فبراير 2021

وكالات

قالت السفارة الأمريكية في اليمن، مساء الأربعاء، في تغريدة عبر "تويتر" إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج التقي اليوم في العاصمة الرياض، بمبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث لمناقشة إنهاء الحرب في اليمن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن تيم ليندركينج أجرى يوم الجمعة الماضية، نقاشات مع قادة دول الخليج ووزارة الخارجية البريطانية، حول جهود إنهاء الصراع في اليمن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب متلفز يوم الخميس الماضي، أنه قرر وقف دعم بلاده للأعمال العدائية في اليمن، بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة.

وأعلن تعيين ليندركينج مبعوثًا أمريكيًا إلى اليمن، مشددًا على ضرورة وضع حد للحرب هناك.

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