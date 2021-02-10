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الصليب الأحمر: إثيوبيون يموتون جوعًا في تيجراي

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الصليب الأحمر: إثيوبيون يموتون جوعًا في تيجراي الصليب الأحمر: إثيوبيون يموتون جوعًا في تيجراي

مصراوي Masrawy

06:51 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كيب تاون - (د ب أ)

قال الصليب الأحمر اليوم الأربعاء، إن الإثيوبيين بدأوا يموتون جوعا في إقليم تيجراي شمالي البلاد الذي مزقته الصراعات.

وقال رئيس الصليب الأحمر الإثيوبي، أبيرا تولا، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، إن ما يقدر بنحو 3.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في المنطقة، معظمهم لا يحصلون على الأدوية والأغذية المنقذة للحياة.

وأضاف أبيرا تولا بعد عودتها من زيارة للمنطقة: "علينا الاستجابة بأسرع ما يمكن.. إذا لم تتمكنوا من الوصول إلى الناس، فإن حجم الأزمة سيستمر في الزيادة".

ووفقًا لأبيرا تولا، لا يمكن حاليًا للعاملين في المجال الإنساني الوصول إلى ما يقرب من 80% من إقليم تيجراي المضطرب.

وحذر من أنه "بمجرد أن نتمكن من الوصول بشكل كامل إلى المناطق النائية، سنشهد أزمة مدمرة. علينا أن نكون مستعدين للأسوأ".

وتدعو منظمات الإغاثة الدولية منذ أسابيع إلى تحسين الوصول إلى الإقليم الذي مزقته الصراعات.

وشنت إثيوبيا هجومًا عسكريًا سيطرت من خلاله على إقليم تيجراي التابع لها في نوفمبر، لتحجيم نفوذ الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم الإقليم وتنتقد .

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