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فرنسا تصيغ قانونًا لحماية المناخ بمساهمات من المواطنين

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فرنسا تصيغ قانونًا لحماية المناخ بمساهمات من المواطنين فرنسا تصيغ قانونًا لحماية المناخ بمساهمات من المواطنين

مصراوي Masrawy

06:47 م الأربعاء 10 فبراير 2021

باريس - (د ب أ)

وضعت الفرنسية، تشريعًا بشأن حماية المناخ يتضمن مساهمات من مؤتمر للمواطنين.

وقالت وزيرة البيئة الفرنسية باربرا بومبيلي، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع حكومي ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون: "لا يتعلق الأمر بتغيير المحركات في سياراتنا أو الآلات في مصانعنا فحسب. إنه يتعلق بتغيير الحضارة والثقافة وأسلوب الحياة".

وقالت بومبيلي، إن مشروع القانون سيشهد حظر رحلات الطيران القصيرة المدى على الطرق التي توجد بها رحلات بالسكك الحديدية تقل مدتها عن ساعتين ونصف، وهو إجراء من شأنه أن ينهي الطيران من باريس إلى بوردو لحضور اجتماع عمل.

كما تنظم المسودة الحظر المفروض على الشرفات الخارجية المدفئة في المطاعم وتفرض قيودًا إضافية على السيارات الملوثة للبيئة في المدن.

وشارك مواطنون تم اختيارهم عشوائيًا في مؤتمر المواطنين بشأن المناخ الذي قدم مقترحات لإيجاد حلول لقضايا المناخ في منتصف العام الماضي.

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