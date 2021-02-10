★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال لاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، الحاصل على بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يعشق مصر وترابها، وأبنائها، ما جعله يرفض عروضًا تلقاها من عدة دول للعب باسمها.

جاء ذلك خلال تكريم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لـ"بيج رامي"، بمكتبه بديوان عام محافظة كفر الشيخ، نظرًا لما حققه من إنجاز عالمي خلال مشاركته في أكبر البطولات الدولية لكمال الأجسام.

وقال بيج رامي: "محافظة كفر الشيخ بها العديد من النماذج المضيئة، وياريت نلغي كلمة المستحيل من قاموس المصريين، وعلينا تحديد الأهداف حتى نتخطى أي تجربة فشل"، لافتًا أنه شارك في العديد من المسابقات العالمية باسم مصر لأنه يحمل الجنسية المصرية قائلًا "ماعنديش استعداد أمثل أي دولة أخرى للعب باسمها في البطولات الدولية".

وأضاف: "أتمنى إكمال مسيرتي الرياضية لكي أحقق المزيد من البطولات، لأن هناك جيلًا لابد من تأهيله ووضعه على الطريق الصحيح ليخرج من بينهم أفضل مني، لأن محافظتنا مليانة نماذج مشرفة زي بطل العالم الشحات مبروك".

وتابع "افتخر أنني صيادًا من أبناء مركز البرلس، والتي يتعامل الناس فيها على طبيعتهم وبصدق"، مشيرًا إلى أنه يستعد حاليًا لخوض بطولات في شهر نوفمبر المقبل.