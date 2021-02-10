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محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

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محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي (صور) محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

مصراوي Masrawy

07:01 م الأربعاء 10 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، والعمل على إزالة أي معوقات تطرأ، وسرعة إنجاز الأعمال.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل المعوقات وحل أي مشكلات تواجه تنفيذ المشروعات، ووضع مصلحة المواطنين في المقام الأول، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بإنجاز المشروعات الخدمية والتنموية في أسرع وقت ممكن.

وتطرق الاجتماع لمناقشة معوقات العمل بعدد من المشروعات، ومنها ربط الخط النهائي لمحطة معالجة الغريزات ببيارة محطة معالجة المراغة، وموقف جودة مياه الشرب بقرية بني واصل بمركز ساقلتة وتوابعها، وتنفيذ خط طرد قرية أولاد نصير بمركز سوهاج، وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة ساقلتة والمنشاة، ومشروع صرف صحي سفلاق، وتوفير أرض لإنشاء محطة رفع أولاد إسماعيل وبناويط بالمراغة.

جدير بالذكر أن الاجتماع حضره كل من أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس يوسف حلمي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، والمهندس مؤمن محمد، مدير مديرية الطرق، وأشرف عكاشة، مدير عام آثار سوهاج، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

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