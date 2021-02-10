ضبط محصل كهرباء بتهمة اختلاس 200 ألف جنيه في القليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث قسم شرطة قليوب، برئاسة الرائد مصطفى دياب، اليوم الأربعاء، محصل بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع مدينة قليوب، لاختلاسه قرابة 200 ألف جنيه، قيمة ما جرى تحصيله من عملاء الشركة.

وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مدير إيرادات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع مدينة قليوب، مفاده وجود تلاعب وانحرافات مالية شابت أعمال "ر.م" محصل بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقليوب، تتمثل في تحصيله قيمة استهلاك بعض عملاء الشركة بموجب فواتير شهرية صادرة عن الشركة والاستيلاء عليها لنفسه.

جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، توصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ر. م"، 44 عامًا، محصل كهرباء، اختلس 200 ألف جنيه، قيمة ما جرى تحصيله من عملاء الشركة، مما يُعد إضرارُا بأموال الشركة.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.