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تخفيض 25% من تقنين أوضاع شقق الإسكان في بورسعيد

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تخفيض 25% من أسعار تقنين أوضاع شقق الإسكان في بورسعيد تخفيض 25% من تقنين أوضاع شقق الإسكان في بورسعيد

مصراوي Masrawy

06:43 م الأربعاء 10 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن تخفيض نسبة 25% من تقنين أوضاع شقق مشروعات الإسكان المباعة من المالك الأصلي المخصص له الوحدة السكنية للغير.

وأكد المحافظ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على أن الهدف هو تقنين أوضاع الوحدات السكنية، مضيفًا: "من لديه شقة حصل عليها بتوكيل سنقنن له وضعه، وأن تخفيض نسبة أسعار التقنين يأتي استجابة للمواطنين الذين تحدثوا عن غلو الأسعار".

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أصدر القرار رقم "489" لسنة 2019 لتقنين أوضاع الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان في المحافظة والمباعة من المالك الأصلي المخصص له الوحدة السكنية للغير، بحيث يجرى دفع مبلغ 10000 جنيه للوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة، ومبلغ 20000 ألف جنيه للوحدة 2 غرفة وصالة، ومبلغ 30000 جنيه للوحدة 3 غرف وصالة.

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