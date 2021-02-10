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إحالة أوراق سائق بتهمة قتل عامل في الشرقية للمفتي

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إحالة أوراق سائق بتهمة قتل عامل في الشرقية للمفتي إحالة أوراق سائق بتهمة قتل عامل في الشرقية للمفتي

مصراوي Masrawy

06:41 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق سائق بشركة بترول، إلى المفتي، وحددت جلسة الأول من مارس المُقبل للنُطق بالحكم، وأجلت الحكم على والده، المتهم في القضية، لنفس الجلسة للحكم عليه، لاتهامهما في القضية رقم 34909 جنايات منيا القمح لسنة 2020، بقتل عامل بطلق "خرطوش"، بسبب خلافات بين المتهم الأول والمجني عليه.

كان مستشفى منياالقمح المركزي، استقبل المجني عليه محمد مختار عبدالعزيز عبدالغفار، عامل، مُقيم بمنياالقمح، جثةً هامدةً إثر إصابته بطلق خرطوش في الرأس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "حسام.س.ع" 26 عامًا، سائق بشركة بترول، مُقيم بقرية الجُديدة، ووالده، بسبب خلافات سابقة بين الأول والمجني عليه، إذ ذهب إلى منزل المجني عليه وقتله بطلق خرطوش في رأسه أمام منزله.

جرى ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، فيما لاذ والده بالفرار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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