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سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد خيري، مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر، لدعم المستشفى الجامعي بعدد من الأجهزة والتجهيزات الطبية المختلفة لبعض أقسام المستشفى.

حضر اللقاء، الدكتور حمدي سعد، مدير عام المستشفى الجامعي، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة.

وقال "عزيز" إن اللقاء أعقبه زيارة تفقدية للمستشفى الجامعي الجديد، للتعرف على الاحتياجات الفعلية، من أجهزة الغسيل الكلوي لوحدة الأطفال المبتسرين والحاضنات وجميع الأجهزة المساعدة.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن اللقاء يأتي في إطار الدعم الذي يقدمه صندوق تحيا مصر لكل التجهيزات الطبية المطلوبة لتشغيل المستشفى وافتتاحها رسميًا أمام الجمهور في القريب العاجل.