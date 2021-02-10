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وأمريكا تبحثان الجهود المشتركة لحل أزمة اليمن

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السعودية وأمريكا تبحثان الجهود المشتركة لحل أزمة اليمن وأمريكا تبحثان الجهود المشتركة لحل أزمة اليمن

مصراوي Masrawy

06:34 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ)

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء مع المبعوث الأمريكي الجديد الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركنج، الذي يزور المملكة حاليًا، الجهود المشتركة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السعودي بحث مع المبعوث الأمريكي، المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن تيم ليندركينج أجرى يوم الجمعة الماضية، نقاشات مع قادة دول الخليج ووزارة الخارجية البريطانية، حول جهود إنهاء الصراع في اليمن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب متلفز يوم الخميس الماضي، أنه قرر وقف دعم بلاده للأعمال العدائية في اليمن، بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة.

وأعلن تعيين ليندركينج مبعوثًا أمريكيًا إلى اليمن، مشددًا على ضرورة وضع حد للحرب هناك.

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