أخبار عاجلة

ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
​الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح للهيكل.. ننشر أبرز المعلومات عنه -
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس -
فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة -
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة -
الدفاع الروسية: رصد 35 هجومًا لـ"النصرة" في إدلب غربي سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس التونسي: حل أزمة التعديل الوزاري باحترام النص الدستوري

Print
الرئيس التونسي: حل أزمة التعديل الوزاري باحترام النص الدستوري الرئيس التونسي: حل أزمة التعديل الوزاري باحترام النص الدستوري

مصراوي Masrawy

06:28 م الأربعاء 10 فبراير 2021

تونس - (أ ش أ)

قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن حل الأزمة القائمة المتعلقة بأداء اليمين والتعديل الوزاري يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل.

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن تصرحيات سعيد جاءت خلال اجتماعه بقصر قرطاج، مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لبحث الوضع السياسي في البلاد، خاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتعديل الوزاري، والحلول المطروحة للخروج منها والتي تقوم أساسًا على احترام الدستور والقوانين واحترام مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس التونسي أن التعديل الوزاري تشوبه العديد من الخروقات، مجددًا حرصه على تطبيق الدستور، قائلاً: "تونس وطن حر".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

قضاة مصر في تأبين المستشار مقبل شاكر: كان نموذجًا للإخلاص في العمل

قضاة مصر في تأبين المستشار مقبل شاكر: كان نموذجًا للإخلاص في العمل

شبكة عيون الإخبارية