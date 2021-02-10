"ظريف" يعترف في تسجيل صوتي بأن تدمير الطائرة الأوكرانية قد يكون متعمّدًا

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سُمع يؤكد أن أعلى المستويات في إيران لن تقر بالحقيقة

تُراجع الحكومة الكندية والوكالات الأمنية تسجيلاً صوتيّاً سريّاً يتحدث فيه رجل، حددته المصادر على أنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن احتمال أن يكون استهداف رحلة "بي إس 752" وتدمير طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية عملاً متعمداً؛ بحسب ما ذكر تقرير لشبكة "سي بي سي نيوز" الكندية.

وأفاد التقرير بأن التسجيل الصوتي يقع حاليّاً في يد الحكومة والاستخبارات الكندية، وأن الشخص الموجود فيه هو وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وأنه كان يتحدث باللغة الفارسية عن احتمال أن يكون تدمير الطائرة الأوكرانية "عملاً متعمدًا".

وأضاف أن "ظريف" ذكر خلال التسجيل أنه "لن يتم الكشف عن الحقيقة من قبل أعلى المستويات في الحكومة الإيرانية، وأن هناك ألف احتمال لتفسير سبب إسقاط الطائرة، بما في ذلك هجوم شارك فيه متسللون، وهذا السيناريو ليس مستبعداً على الإطلاق".

وبيّن التقرير أن ظريف سُمع يقول: "هناك الكثير من الأسباب لعدم الكشف عن الحقيقة، لن يخبرونا ولن يخبروا أي شخص آخر؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك ستفتح بعض الأبواب أمام أنظمة الدفاع في البلاد، وذلك لن يكون من مصلحة الأمة".

وأشار إلى أن "ظريف" في التسجيل استدلّ بروسيا كمثال لدولة اتُّهمت بالتورط في إسقاط طائرة رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17 في عام، لكنها لم تعترف بذلك مطلقاً.

وأورد تقرير "سي بي سي نيوز" أن "ظريف" أشار أكثر من مرة أثناء التسجيل إلى التعويض كوسيلة لإغلاق القضية، وسُمع يقول: "إن إيران تريد تعويض عائلات الضحايا لمنع دول أخرى من تحويل قضية إسقاط الطائرة إلى جريمة دولية".

وبين أن هذا التسجيل ظهر بعد بضعة أشهر من إسقاط الطائرة، وترجمه ثلاثة أشخاص من الفارسية إلى الإنجليزية للوقوف على الفروق في اللغة.