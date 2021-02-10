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"يستخدم مخلفات المطاعم".. ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المتهالكة في الشرقية

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"يستخدم مخلفات المطاعم".. ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المتهالكة في الشرقية "يستخدم مخلفات المطاعم".. ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المتهالكة في الشرقية

مصراوي Masrawy

06:23 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها للتصدي لجرائم الغش التجاري.

أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام والسمن النباتي والتوابل ومكسبات الطعم والكيماويات المعالجة للصرف الصحي وكذا إقامة مخازن عشوائية لتداول المواد الغذائية بنطاق محافظتي الشرقية والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المتهالكة من مخلفات المطاعم الكبرى بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وضبط رئيس العمال - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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