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رئيس برلمانية الوفد: لدينا رؤية في مشروع قانون الإيجار القديم

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رئيس برلمانية الوفد: لدينا رؤية في مشروع قانون الإيجار القديم رئيس برلمانية الوفد: لدينا رؤية في مشروع قانون الإيجار القديم

مصراوي Masrawy

06:22 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن بيت الأمة سيتقدم باستجواب خلال المرحلة القادمة لرئيس الوزراء، بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموقف التسويات الودية بين الهيئة الاقتصادية للقناة والمستثمرين للتنمية الصناعية للأراضي بمنطقة العين السخنة بنظام التملك من محافظة السويس؛ حيث يوجد 7 مليارات جنيه مستحقات للدولة.

وأضاف وهدان، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء: "لدينا رؤية في مشروع قانون الإيجار القديم".

وتابع: "سنقوم بدور المعارضة الوطنية الشريفة، في معناها الحقيقي، معارضة ليس من أجل المعارضة فقط؛ ولكن من خلال طرح بعض الرؤى والموضوعات لتحسين أداء ووصول الخدمات للشعب المصري، وفي كل كلماتنا تحت القبة ننحاز انحيازًا كاملًا للشرائح المجتمعية، نتبنى قضايا العمال والفلاحين، وسنعمل على ترسيخ وتفعيل المادة 5 من الدستور الخاصة بالممارسة السياسية والتعددية الحزبية، وإن كان هناك خلل أو أوجه من أوجه الفساد لن نتخاذل؛ سنكون في مقدمة المعارضين لهذا المشهد".​

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