ميناء دمياط: تحصيل 130 ألف دولار مقابل قطر وتأمين كل سفينة غاز مُسال

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار هيئة ميناء دمياط رقم 58 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 31/1/2021، بتحديد فئة المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في عملية قطر وتأمين سفن الغاز التي ترد على رصيف شركة سيجاس بميناء دمياط.

ونصت المادة الأولى، على أن يحصل مبلغ 130 ألف دولار (فقط مائة وثلاثون ألف دولار أمريكي لا غير)، عن كل سفينة غاز مسال ترد لميناء دمياط، وذلك مقابل عمليات القطر لتأمين دخول وخروج السفينة، وكذا تأمين تفريغ وشحن السفينة أثناء فترة رسوها بالميناء.