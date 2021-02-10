السودان: حظر تجول في مدينة الفولة بكردفان بسبب المظاهرات

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مصراوي Masrawy

السودان - (أ ش أ)

أصدر والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن قرارا بحظر التجوال داخل مدينة الفولة عاصمة الولاية، عملاً بقانون الطوارئ والسلامة العامة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن مدينة الفولة شهدت أحداثا مؤسفة بعد خروج طلاب وتلاميذ المدارس في تظاهرة سلمية، سرعان ما انحرفت عن مسارها إلى أعمال تخريب ونهب وسلب واقتحام مباني أمانة الحكومة.

ومن جهة أخرى، اندلعت مظاهرات، اليوم الأربعاء، في مدينة الضعين في شرق دارفور، تحولت إلى أعمال تخريب في سوق المدينة، ونهب بعض المتاجر، والاعتداء على مبان وأجهزة هيئة الإذاعة والتليفزيون بولاية شرق دارفور وحرقها.