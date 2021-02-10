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زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ واحتمالية حدوث تسونامي

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زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ واحتمالية حدوث تسونامي زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ واحتمالية حدوث تسونامي

مصراوي Masrawy

05:56 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ضرب زلزال قوي بلغ شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر جنوب المحيط الهادي.

وذكرت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار تحذيرات لمنطقة "ساموا الأمريكية" المطلة على المحيط من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وأبلغ مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي عن احتمالية وقوع ما وصفه بـ "موجات تسونامي خطرة واسعة النطاق"، وأنه من الممكن مشاهدة أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أقدام فوق مستوى المد في دول تطل على جنوب المحيط من بينها فيجي، ونيوزيلندا، وفانواتو.

فيما أكد المركز المشترك للتحذير من تسونامي في أستراليا أنه لا يوجد تهديد بوقوع أمواج مد عاتية هناك، بينما لا يزال تهديد حدوث تسونامي في جزيرة هاواي قيد المراجعة.

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