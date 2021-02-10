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تراجع الوفيات والإصابات و300 ألف جرعة لقاح.. تصريحات جديدة من وزيرة الصحة بشأن كورونا

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تراجع الوفيات والإصابات و300 ألف جرعة لقاح.. تصريحات جديدة من وزيرة الصحة بشأن كورونا تراجع الوفيات والإصابات و300 ألف جرعة لقاح.. تصريحات جديدة من وزيرة الصحة بشأن كورونا

مصراوي Masrawy

05:50 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف توفير اللقاحات، وأعداد حالات الإصابة الجديدة، وإجمالي عدد المصابين حتى الآن، وعدد الحالات التي تعافت، وعدد الوفيات.

ويستعرض مصراوي أبرز تصريحات وزيرة الصحة في النقاط التالية:

- معدل الإصابة الأسبوعي يشهد تراجعا ملحوظا منذ الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضي.

- معدل الوفيات يُظهر انخفاضا أيضا خلال نفس الفترة تقريبا.

- تم توفير اللقاح لجميع الفرق الطبية الموجودة بكل من مستشفيات العزل والصدر والحميات.

- يتم تعميم اللقاح على باقي الـ363 مستشفى المٌخصصين من قبل وزارة الصحة.

- تم إمداد 11 مستشفى جامعي باللقاح فضلا عن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

- الصينية قررت إهداء 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

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