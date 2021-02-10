محافظ كفر الشيخ يُكرم بيج رامي ويمنحه درع المحافظة (صور)

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بطل كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، الحاصل على بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام بالولايات المتحدة الأمريكية، وقدم له درع المحافظة، لما حققه من إنجاز عالمي خلال مشاركته في أكبر البطولات الدولية لكمال الأجسام.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، في تصريحات صحفية، على هامش تكريم بيج رامي، أن المحافظة تسعى للاستفادة من خبراته لينشئ جيلًا جديدًا من أبطال كمال الأجسام، بعد مواجهته الصعاب في حياته، ما تعد نموذجًا يُدرس، لتصل الأجيال القادمة إلى نفس مستواه.

وتابع المحافظ :"أنا عارف إن فيه تعاون بين بيج رامي ووزارة الشباب والرياضة لتبني مشروعًا رياضيًا لتأهيل الشباب والاستفادة من خبراته، ولكن لابد أن يكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب، خاصة أن المحافظة تتشرف بوجود نماذج مشرفة في كل المجالات".