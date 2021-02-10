أخبار عاجلة

ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
​الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح للهيكل.. ننشر أبرز المعلومات عنه -
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس -
فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة -
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة -
الدفاع الروسية: رصد 35 هجومًا لـ"النصرة" في إدلب غربي سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ يُكرم بيج رامي ويمنحه درع المحافظة (صور)

Print
محافظ كفر الشيخ يُكرم بيج رامي ويمنحه درع المحافظة (صور) محافظ كفر الشيخ يُكرم بيج رامي ويمنحه درع المحافظة (صور)

مصراوي Masrawy

06:19 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بطل كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، الحاصل على بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام بالولايات المتحدة الأمريكية، وقدم له درع المحافظة، لما حققه من إنجاز عالمي خلال مشاركته في أكبر البطولات الدولية لكمال الأجسام.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، في تصريحات صحفية، على هامش تكريم بيج رامي، أن المحافظة تسعى للاستفادة من خبراته لينشئ جيلًا جديدًا من أبطال كمال الأجسام، بعد مواجهته الصعاب في حياته، ما تعد نموذجًا يُدرس، لتصل الأجيال القادمة إلى نفس مستواه.

وتابع المحافظ :"أنا عارف إن فيه تعاون بين بيج رامي ووزارة الشباب والرياضة لتبني مشروعًا رياضيًا لتأهيل الشباب والاستفادة من خبراته، ولكن لابد أن يكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب، خاصة أن المحافظة تتشرف بوجود نماذج مشرفة في كل المجالات".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعادة انتخاب القاهرة مُقررًا للجنة حفظ السلام يعكس دورها النشط

قضاة مصر في تأبين المستشار مقبل شاكر: كان نموذجًا للإخلاص في العمل

قضاة مصر في تأبين المستشار مقبل شاكر: كان نموذجًا للإخلاص في العمل

شبكة عيون الإخبارية