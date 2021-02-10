ضبط ممرضة بمستشفى استولت على 90 ألف جنيه من مريضة لتوفير دواء لها

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

ضبطت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم الأربعاء، ممرضة تقاضت 90 ألف جنيه من مريضة، بدعوى شراء دواء غير متوفر لها.

وقالت مديرية الصحة بالبحيرة، في بيان على صفحتها الرسمية، إنه جرى رصد واقعة فساد في أحد المستشفيات، تتمثل في تقاضي ممرضة مبالغ مالية بحجة شراء دواء غير متوفر بالمستشفى لمريضة، وتجاوزت الدفعات التي حصلت عليها 90 ألف جنيه.

وأضاف البيان، أنه جرى تشكيل لجنة من المديرية وديوان عام المحافظة، وإبلاغ الجهات الأمنية والرقابية، التي نجحت في إثبات الواقعة وقت استلام الدفعة الأخيرة، وإلقاء القبض على المتهمة.