5 أيام على اختفاء والد الشهيد "الثبيتي" عن أسرته.. ومهام البحث تتواصل

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يعاني الشلل الرعاش والسّكري.. و"ساهر" سجّل عليه مخالفتين بمكة والمدينة

تتواصل مهام البحث من قبل الجهات المعنية، بالتعاون مع جمعية "عون" للبحث والإنقاذ، عن المواطن "عابد بن عبدالله حامد الثبيتي" (58 عاماً)، والذي اختفى عن أسرته بتاريخ 5/ 2/ 2021، من الأسبوع الماضي بعد خروجه من منزله الكائن في الطائف.

أبناء المفقود كانوا قد أبلغوا الشرطة، والتي بدورها نشرت تعميماً عن المفقود للبحث عنه، فيما تلقت جمعية عون بلاغاً، وتعاونت مع الجهات المعنية في مهام البحث المتواصلة حتى الوقت الحالي، فيما سُجلت مخالفتا سرعة مرورية على مركبته التي يقودها من نوع "هونداي ستنافيه" فضية اللون، موديل 2016، عن طريق نظام ساهر بعد اختفائه؛ إحداهما في مكة المكرمة والأخرى في المدينة المنورة.

وكشفَ ابنه "علاء" لـ"سبق" عن أن والده يُعاني من مرض الشلل الرعاش والسكري، وأن جواله مُغلق من بعد اختفائه، مشيراً إلى أن المفقود هو والد الشهيد "عبدالله بن عابد الثبيتي"، والذي استُشهد عام 1439هـ في اليمن.

ويأمل ابن المفقود ممن يشاهده أو يملك معلومات تفيد بالوصول له إلى إبلاغ الجهات المعنية أو الاتصال على هاتفه رقم: ‏0555803674.