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تمديد تكليف المهندس "التميمي" مديرًا عامًّا لتقني ومهني ‎حائل

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تمديد تكليف المهندس "التميمي" مديرًا عامًّا لتقني ومهني ‎حائل تمديد تكليف المهندس "التميمي" مديرًا عامًّا لتقني ومهني ‎حائل

تمديد تكليف المهندس

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتمديد تكليف المهندس مشعل بن سعود التميمي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ‎حائل، لمدة سنتين.

وثمّن المهندس مشعل التميمي ثقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلاً الله التوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن الظن لخدمة الوطن.

وقال: "‏أتقدم بالشكر والتقدير لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على ثقته بصدور قراره بتمديد تكليفي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ‎حائل، لمدة سنتين، سائلاً الله أن يوفقني وأن أكون عند حسن ظن الجميع".

ويُعد "التميمي" من الكفاءات الشابة المخلصة والمتميزة في عملها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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