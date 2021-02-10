"تحلية المياه المالحة" تُطلق منصة "المنقولات" الرقمية

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في إطار دعم تسريع التواصل بين الجهات الحكومية

دشنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اليوم، منصة "المنقولات" الرقمية التي تحتوي على الخدمات الإلكترونية التي تُتيح للجهات الحكومية الاستفادة من المنقولات الزائدة عن حاجة المؤسسة.

وتدعم منصة "المنقولات" التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق "رؤية المملكة 2030"؛ لكونها تدعم تسريع التواصل بين الجهات الحكومية، وتُعزز التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية، وتحقق سهولة الاطلاع على المنقولات ونوعيتها، إضافة لخفضها تكاليف الشراء للجهات الحكومية بما يُسهم في حفظ المال العام، علاوةً على إتاحتها استخدام التقنية بدلاً عن التعاملات الورقية للحفاظ على البيئة.

يذكر أن هذه المنصة تأتي ضمن جهود التحلية المستمرة لإدارة مواردها وأصولها بكفاءة وموثوقية، إلى جانب دعم استراتيجيتها الهادفة لتعزيز الشراكة والشفافية مع الجهات الحكومية.