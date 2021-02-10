أخبار عاجلة

ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
​الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح للهيكل.. ننشر أبرز المعلومات عنه -
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس -
فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة -
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة -
الدفاع الروسية: رصد 35 هجومًا لـ"النصرة" في إدلب غربي سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحت الشجرة.. هكذا يتلقى طلاب "نخيل خليص" دروسهم.. شاهد الفيديو

Print
تحت الشجرة.. هكذا يتلقى طلاب "نخيل خليص" دروسهم.. شاهد الفيديو تحت الشجرة.. هكذا يتلقى طلاب "نخيل خليص" دروسهم.. شاهد الفيديو
بحث عن ليستطيع أبناؤهم وبناتهم مواصلة تعليمهم

تحت الشجرة.. هكذا يتلقى طلاب

وثّق مواطن من مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، معاناة طلاب وطالبات المركز مع شبكات الاتصالات، خلال اليوم الدراسي، حيث تضطر الأسر إلى الخروج من المنازل للبحث عن شبكة ليستطيع أبناؤهم وبناتهم مواصلة تعليمهم عن بعد عبر "منصة مدرستي"، في ظل ضعف وتدني شبكات الاتصال بالمركز.

وأظهر المقطع الذي خصّ به المواطن "سبق" طالبين في المرحلة الابتدائية وهما يتلقيان دروسهما تحت شجرة تبعد عن منزلهما 30 كلم، بحسب ولي أمرهما.

وأشار ولي الأمر إلى أنه يقطع يومياً هذه المسافات للبحث عن الشبكة، ويعود إلى منزله ليلاً، مطالباً المسؤولين في هيئة الاتصالات بالالتفات إلى مطالبهم المتكررة منذ الفصل الدراسي الأول ولكن دون جدوى.

على صعيد متصل؛ طالب سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرّمة، المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوّال الموجودة بالمركز، إلى جانب استحداث أبراج أخرى، وتنويع الشبكات، في ظل أن الفصل الدراسي الثاني يقام عن بُعد لأسابيع عدة؛ بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وقال السكان في شكواهم: "نعاني نحن سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرّمة، والواقع شرقي المحافظة 90 كلم، من ضعف شبكات الاتصالات؛ حيث لا يوجد بالمركز والقرى التابعة له سوى أبراج لا تفي بالغرض المنشود".

وأضافوا: "على الرغم من أن المركز يضم عدداً من الجهات الحكومية، من مركز إمارة ومركز صحي ومدارس ونحوها؛ إلا أنه يفتقر للاتصالات"؛ لافتين إلى أن عدد الطلاب يقارب 200 طالب؛ بينما يبلغ عدد الطالبات بالمركز 165 طالبة، جميعهم يتطلع لرفع كفاءة أبراج الجوّال في المركز والقرى التابعة له.

وأشار السكان إلى أن القرى التابعة للمركز التي تفتقر لشبكة اتصال، هي: "قرية أم الملح، ونبط، وصفية، وثبل، وسدر، ووثرير، والشدخ، وعشرة، والحلقة العليا، والحلقة السفلي"، لافتين إلى أنه توجد أبراج لا تغطي المنطقة كاملة؛ مطالبين باستحداث أبراج لباقي الشركات، ولو بعربة متنقلة؛ لكي يتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول إلى بوابة عين ومنصة مدرستي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

"الفالح": قَصْر التعاقد مع الشركات التي لها مركز إقليمي بالسعودية يخلق آلاف الوظائف

"الفالح": قَصْر التعاقد مع الشركات التي لها مركز إقليمي بالسعودية يخلق آلاف الوظائف

بالفيديو.. "ستيني" من مركز اللقاحات: ملوك السعودية آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا.. وكورونا مثال

بالفيديو.. "ستيني" من مركز اللقاحات: ملوك السعودية آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا.. وكورونا مثال

شبكة عيون الإخبارية