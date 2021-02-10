"بحوث الصحراء": تحديد مناطق الآبار بأحدث التقنيات العلمية في جنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة رأس سدر لبحوث الصحراء بجنوب سيناء، إن المحطة تمثل دورًا هامًا في توفير الخدمات العلمية المتخصصة، من خلال الاستكشاف الجيوفيزيائي للكشف عن المياه الجوفية، وتحديد الأماكن المناسبة لحفر آبار المياه الجوفية، طبقًا لكمية ونوعية المياه.

وأكد رئيس محطة البحوث في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه يجري تحديد مناطق الآبار باستخدام أحدث التقنيات العلمية، على يد نخبة من أفضل العلماء في مجال الاستكشاف الجيوفيزيائي.

وأوضح أنه يجري تقييم آبار المياه الجوفية وتحديد استراتيجية التشغيل الآمن للآبار حفاظًا عليها من التملح والجفاف، وإجراء التحليل الكيميائي لعينات المياه والتربة، وتحديد مدى صلاحية المياه للأغراض المختلفة من شرب، وزراعة، أو الاستخدامات المنزلية.

وأضاف أن المحطة تقوم بتصميم وتركيب محطات تحلية المياه الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بالتعاون مع المركز المصري لأبحاث تحلية المياه، بالإضافة إلى توفير أصناف معتمدة من شتلات الفاكهة، والخضر، والزينة ذات جودة عالية، وتقديم الاستشارات الفنية للمشروعات الزراعية سواء إنتاج حيواني أو زراعي، لنحو 2750 مزارعًا و مستثمر.

وأشار إلى أن مساحة المحطة بلغت 36 فدانًا، وتمثل مدينة رأس سدر نحو 36% من مساحة الأراضي الزراعية بجنوب سيناء، وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالفاكهة 82 % من إجمالي الزراعات بالمدينة، أي ما يعادل نحو 11856 فدانًا.