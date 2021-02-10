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وفاة "طبيب الخير" في المنوفية بفيروس كورونا

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وفاة "طبيب الخير" في المنوفية بفيروس كورونا وفاة "طبيب الخير" في المنوفية بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

05:32 م الأربعاء 10 فبراير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ الدكتور يحيي سالم يونس، 69 سنة، طبيب العظام الشهير بمدينة منوف في محافظة المنوفية، أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي جرى نقله إلى مستشفى منوف العام قبل عدة أيام، ومنها إلى مستشفى العزل بالباجور، حتى وفاته اليوم الأربعاء، ومن المُقرر أن يُشيع جثمانه في مسقط رأسه بقرية دمليج بمنوف.

وخيمت حالة من الحزن على الفرق الطبية بمدينة منوف، مؤكدين أن الراحل كانت عيادته الخاصة دائمًا مفتوحة لاستقبال جميع المنتسبين للطب أو أيًا من أفراد أسرهم، رغم تركه للمستشفى، مُضيفين: "لم يرزقه الله بالأطفال طول حياته، فسخّر خدماته وماله طاعة لله"، داعين الله أن يتغمده برحمته وأن يجعل أعماله الخيرية في ميزان حسناته.

مجدي العيسوي، مدير العلاقات العامة بمنوف العام، أشار إلى أن الراحل ساهم في تبرعات عديدة للمستشفى، وشارك في أعمال خيرية كثيرة بقريته دمليج، فضلاً عن مساهماته الواضحة في إحدى الجمعيات بمنوف، مُشيدًا بحُسن خلقه وعلاقاته الطيبة.

وأنهى حديثه: "الراحل ترك حزنًا كبيرًا في نفوسنا، ولكن كل خير فعله للمستشفى ولأهالي منوف سيذكرنا به دائمًا".

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