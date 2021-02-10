ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 7 كجم بانجو في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 عاطلين، أحدهم هارب من 13 قضية، بحوزتهم 7 كيلو جرامات من مخدر البانجو، ببنها، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، عدة بلاغات بوجود 3 عاطلين، يروجون المخدرات على نطاق واسع بمنطقة الشموت التابعة لدائرة مركز بنها، وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث المركز، أن المتهمين يتخذون إحدى المناطق النائية بالشموت وكرًا لتوزيع المخدرات على عملائهم.

بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن معاونو مباحث مركز بنها، من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.