تمديد تكليف المهندس "التميمي" مديرًا عامًّا لتقني ومهني ‎حائل

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أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتمديد تكليف المهندس مشعل بن سعود التميمي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ‎حائل، لمدة سنتين.

وثمّن المهندس مشعل التميمي ثقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلاً الله التوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن الظن لخدمة الوطن.

وقال: "‏أتقدم بالشكر والتقدير لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على ثقته بصدور قراره بتمديد تكليفي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ‎حائل، لمدة سنتين، سائلاً الله أن يوفقني وأن أكون عند حسن ظن الجميع".

ويُعد "التميمي" من الكفاءات الشابة المخلصة والمتميزة في عملها.