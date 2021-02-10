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بينهم مسؤول تفخيخ.. الاستخبارات العراقية تقبض على 3 "دواعش"

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بينهم مسؤول تفخيخ.. الاستخبارات العراقية تقبض على 3 "دواعش" بينهم مسؤول تفخيخ.. الاستخبارات العراقية تقبض على 3 "دواعش"
اعتمدت على معلومات دقيقة.. ونصبت كميناً لاثنين منهما

بينهم مسؤول تفخيخ.. الاستخبارات العراقية تقبض على 3

قبضت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، على ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم مسؤول تفخيخ متخفياً بين الأغنام، خلال عدة عمليات استخبارية.

ونقل " اليوم" عن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن معلومات استخبارية دقيقة، أدت إلى القبض على الإرهابيين عمر عبدالله محمد الحلبوسي، والإرهابي بلال خليفة مصلح الكرغولي، بعد نصب كمين محكم لهما.

وأوضح "أبورغيف" أن الاستخبارات العسكرية قبضت أيضاً على الإرهابي خالد محمد سعيد محمد عدو، في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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