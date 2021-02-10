أخبار عاجلة

ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
​الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح للهيكل.. ننشر أبرز المعلومات عنه -
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس -
فرنسا: تعرضنا لهجمات قرصنة متعددة في السنوات الأخيرة -
مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة -
الدفاع الروسية: رصد 35 هجومًا لـ"النصرة" في إدلب غربي سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة تبوك تنفذ 24 ألف جولة رقابية خلال الشهرين الماضيين

Print
أمانة تبوك تنفذ 24 ألف جولة رقابية خلال الشهرين الماضيين أمانة تبوك تنفذ 24 ألف جولة رقابية خلال الشهرين الماضيين
عبر فِرقها الرقابية .. على المنشآت الغذائية وأسواق النفع العام

أمانة تبوك تنفذ 24 ألف جولة رقابية خلال الشهرين الماضيين

كشفت إحصائيات أمانة منطقة تبوك عن تنفيذها والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة خلال الشهرين الماضيين؛ (24,214) جولة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية وأسواق النفع العام عبر فِرقها الرقابية.

واستهدفت هذه الجولات التأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكرت الإحصائية أن هذه الجولات المستمرة تأتي في إطار الجهود المتكاملة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي ، مؤكدةً أن الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحالّ التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية لإيجاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وكشفت أمانة تبوك أنها قامت في ذات المدة بـ(338) جولة رقابية مشتركة، وغسل وتطهير وتعقيم ما يزيد على (32175) موقعًا، ورفع ما يفوق (74) ألف طن من النفايات، إلى جانب إزالة (67243.8) مترًا مربعًا من الأنقاض، ومصادرة (9745) كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى إشعار (4736) منشأة تجارية بمخالفتها لأنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإغلاق أكثر من (1600) منشأة أخرى انطبقت في حقها الإجراءات الجزائية في مثل هذا الشأن.

وشدّدت الأمانة على أن منظومة القطاع البلدي مستمرة في تنفيذ هذه الجولات الرقابية والتفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 12 وفاة و 1579 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 12 وفاة و 1579 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

بوريس جونسون: التهديد القادم من فيروس كورونا لا يزال واقعياً للغاية

بوريس جونسون: التهديد القادم من فيروس كورونا لا يزال واقعياً للغاية

10 وفيات و 1807 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

10 وفيات و 1807 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وفاة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

وفاة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

شبكة عيون الإخبارية