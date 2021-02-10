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بعضهم لا يعلم حقوقه.. رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية يكشف عن تجوله بالأحياء الشعبية المصرية

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بعضهم لا يعلم حقوقه.. رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية يكشف عن تجوله بالأحياء الشعبية المصرية بعضهم لا يعلم حقوقه.. رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية يكشف عن تجوله بالأحياء الشعبية المصرية

مصراوي Masrawy

03:43 م الأربعاء 10 فبراير 2021

نشأت علي

قال لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، معلقًا على تساؤلات بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حول ملف الهجرة غير الشرعية: "أتجول في الأحياء الشعبية داخل ، وذهبت إلى منطقة شبرا؛ للاستماع إلى بعض الأشخاص في هذه المناطق من المشردين ومن يوجدون أسفل الكباري، ووجدت أن بعضهم لا يعلم حقوقه وواجباته".

وأشاد بوريك، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بالجهود والخدمات التي تقدمها مصر للاجئين، وأنهم يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها السكان الأصليون، وهذه خطوة جادة من قِبل الدولة المصرية، متابعًا: "تحدثت مع حول لقاح ، وموقف المهاجرين الأكثر ضعفًا، وعلمت أنه سيكون لهم أولوية في الحصول على المصل، وهذه خطوة عظيمة من قِبل الدولة المصرية".

وأضاف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، أنه يتم العمل على دمج اللاجئين في المنظومة الاقتصادية، وذلك حسب القدرة على امتصاص الشباب المحليين لهذا الأمر، نتحدث كثيرًا حول التمييز الإيجابي للمهاجرين؛ فعلى سبيل المثال نتحدث حول خلق مليون فرصة عمل للإثيوبيين، في الوقت الذي نتحدث فيه حول تأثير المهاجرين على المجتمعات، وكيف يمكن أن يخلقوا فرص عمل، في الوقت الذي يتم فيه خلق وظائف لهم مع المحليين، وتدريبهم معًا لخلق حاضنات للمؤسسات الصغيرة للعمل معًا، وهذا جزء من التأثير الإيجابي.

وأشار بوريك إلى أن مصر تستقبل عددًا كبير من اللاجئين، وقد يشكل هذا الأمر عبئًا عليها؛ لأنها تقدم لهم كل الخدمات وما يتمتع به السكان الأصليون، مما سيكلف الدولة تكلفة كبيرة، مشددًا على ضرورة محاربة الهجرة غير القانونية، وذلك من خلال إنفاذ القانون، على أن تكون هناك طرق قانونية للتأكد من أنه لن تكون هناك هجرة غير قانونية أخرى.

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