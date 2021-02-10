تفرغ للعبادة وترك وصية.. تفاصيل الأيام الأخيرة لرئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي

قال أحمد الواليبي ابن شقيقة كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الأسبق، إن جثمان خاله وصل إلى محافظة القاهرة قادمًا من الإسكندرية في اتجاهه إلى المنيا، لدفنه بمقابر العائلة.

وأوضح الدواليبي، الذي يرافق الجثمان، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن شقيق والدته كان بعيدًا عن العمل السياسي، وتفرغ تفرغًا تامًا لقراءة القرآن الكريم والصلاة، وأنه أوصى أسرته بالحفاظ على الصلوات.

وكشف الشيخ رجب حسن مسئول الجماعة الإسلامية في محافظة المنيا، ترتيبات دفن الرئيس الأسبق لمجلس شورى الجماعة، والذي توفي اليوم الأربعاء داخل مستشفى الإسكندرية الجامعي عن عمر 69 عامًا.

وقال إن جثمان "زهدي" يصل مساء اليوم، وتصلى عليه الجنازة بمسجد الفحام بجوار مقابر مدينة المنيا عقب صلاة العشاء.