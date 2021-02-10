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تأجيل محاكمة المتهمة بقطع جزء حساس من جسد زوجها في الإسكندرية

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تأجيل محاكمة المتهمة بقطع جزء حساس من جسد زوجها في الإسكندرية تأجيل محاكمة المتهمة بقطع جزء حساس من جسد زوجها في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:49 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها بقطع العضو الذكري لزوجها أثناء نومه، انتقامًا منه لتعدد علاقاته النسائية، إلى جلسة ١٤ أبريل المقبل، لحضور الزوج.

تعود وقائع القضية رقم 2476 لسنة 2020 جنايات كرموز، عندما تلقى قسم شرطة كرموز إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول "ن.ع.ت"، عامل، يعاني من نزيف حاد، متأثرًا بقطع عضوه الذكري.

وبسؤال المجني عليه، اتهم زوجته "س.ح.ع"، 23 عامًا، ربة منزل، بإصابته السابقة أثناء نومه داخل الشقة سكنهما بمنطقة كرموز.

فيما اعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة، لاكتشافها وجود محادثات على هاتفه المحمول، تثبت خيانته لها خلال الفترة الأخيرة، وتعدد علاقاته النسائية.

وأضافت الزوجة أنها خدرت زوجها وعقب تأكدها من فقدانه الوعي، وجدت محادثات مكتوبة مع إحدى السيدات، فأحضرت سلاحًا أبيض "سكين المطبخ" وقطعت عضوه الذكري.

وأشارت المتهمة في التحقيقات إلى أنها وضعت العضو الذكري بعد قطعه في كيس بلاستيكي، وألقت به في صندوق القمامة، انتقامًا منه.

بينما كشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه عن وجود نزيف حاد جراء قطع بالعضو الذكري تسبب في تهتك الأوردة والشرايين، ما تطلب إجراء عملية جراحية لإعادة توصيل الأوردة، وإيقاف النزيف، وإعادة فتح مجرى البول.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت نيابة كرموز حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

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