محافظ الوادي الجديد يناقش إجراءات تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ناقش اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إجراءات تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في 3 مراكز إدارية هي الفرافرة وباريس وبلاط.

وأكد الزملوط، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، تكليف الوحدات الإدارية بتحصيل المبالغ المالية المستحقة عن هذه الوحدات السكنية وتسوية المديونيات لصالح الصندوق.

كما وجه المحافظ، بضرورة تنمية موارد صندوق الإسكان من خلال الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للصندوق، والانتهاء من تسوية مديونية أحد البنوك من خلال المبادلة بقطع أرض متميزة، وإنشاء أسوار للأراضي التابعة للصندوق لتحديدها والاستفادة منها في مشروعات خدمية للمواطنين.

كما ترأس محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات، لمناقشة أرصدة الحسابات بالصندوق للوقوف على الإيرادات والمصروفات، ووافق المجلس على دفع مليون جنيه مستحقات محطات تمويل السولار بقرية أبو منقار من صندوق الخدمات بالمحافظة.