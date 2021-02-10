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الحوثيون يعترفون باستهداف مطار أبها: " تتجاهل تحذيراتنا"

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الحوثيون يعترفون باستهداف مطار أبها: "السعودية تتجاهل تحذيراتنا" الحوثيون يعترفون باستهداف مطار أبها: " تتجاهل تحذيراتنا"

مصراوي Masrawy

03:48 م الأربعاء 10 فبراير 2021

(وكالات):

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي الإرهابية، يحيى سريع، أن أربعة طائرات مسيرة تابعة لهم استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي في .

وقال سريع "سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني وذلك بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ظهر يومنا هذا الأربعاء وكانت الإصابة دقيقة".

واستطرد: "السعودية تتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق صغير نشب في طائرة مدنية بمطار أبها، جراء هجوم شنه الحوثيون.

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