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تدين استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي

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مصر تدين استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي تدين استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي

مصراوي Masrawy

03:04 م الأربعاء 10 فبراير 2021

القاهرة - أ ش أ:

أعربت جمهورية العربية، اليوم الأربعاء، عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها في جنوب المملكة العربية الشقيقة، وكذلك مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

وأكدت مصر مُجددًا، في بيان صحفي، على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

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