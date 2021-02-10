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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8901.63 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8901.63 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8901.63 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال لأكثر من 300 مليون سهم

مؤشر

‬أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 8.71 نقاط ليقفل عند مستوى 8901.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والباحة، والجوف، وزجاج، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، والعالمية، وباعظيم، وبحر العرب، وأبو معطي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.33%.

وكانت أسهم شركات ريدان، وأبو معطي، والإنماء، وكيمانول، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات أبو معطي، وريدان، وأنعام القابضة، والفخارية، والمصافي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 307.62 نقاط ليقفل عند مستوى 25667.15 نقطة، وبتداولات بلغت 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 976 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية