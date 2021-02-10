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استقرار نسبي في الأسماك بجنوب سيناء وإقبال على "السهلية"

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استقرار نسبي في أسعار الأسماك بجنوب سيناء وإقبال على "السهلية" استقرار نسبي في الأسماك بجنوب سيناء وإقبال على "السهلية"

مصراوي Masrawy

02:43 م الأربعاء 10 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت الأسماك في أسواق جنوب سيناء اليوم الأربعاء، استقرارًا نسبيًا، تزامنًا مع تزايد إقبال المواطنين على شراء "السهلية" وسط وكبير.

وسجلت بعض أنواع الأسماك ارتفاعًا طفيفًا بسبب كثرة الطلب عليها من قبل المواطنين، وسجل سعر كيلو المرجان، والشعور شركس، وملص وقار ٨٠ جنيهًا، والدراك 85 جنيهًا، وبلغ سعر "السهلية وسط" 30 جنيهًا بينما "السهلية الكبيرة" 60 جنيهًا و الجندوفلي 50 جنيهًا، والفيلية بياض 120 جنيهًا، فيليه هامور 180 جنيهًا.

وسجل سعر القاروص 100 جنيهًا والدنيس 110 جنيهًا، والوت 75 جنيهًا والجمبري البلدي "صغير" 180 جنيهًا والمتوسط يتراوح بين 230 إلى 270جنيهًا والكبير 320 جنيهًا، ويتراوح سعر الكابوريا من 80 إلى 180جنيهًا.

بينما سجل سعر التونة المخلية ١٠٠ جنيه، والسبيط والسوبيا سعر الكيلو بعد التنظيف ١٦٠جنيهًا.

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