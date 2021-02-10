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لتطبيق منظومة التأمين الشامل بالأقصر.. تجهيز مستشفى حورس التخصصي

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لتطبيق منظومة التأمين الشامل بالأقصر.. تجهيز مستشفى حورس التخصصي لتطبيق منظومة التأمين الشامل بالأقصر.. تجهيز مستشفى حورس التخصصي

مصراوي Masrawy

02:41 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الانتهاء من تجهيز مستشفى حورس التخصصي بالأقصر، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن مستشفى حورس التخصصي تجرى به كافة الجراحات الطبية المتقدمة والدقيقة وذات المهارة وذات الطابع الخاص، بكافة التخصصات الطبية، وتضم جراحات (المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، القلب والصدر، العظام، الأطفال، النساء والولادة، الأنف والأذن، الرمد، الوجه والفكين، التجميل، الجراحات العامة والميكروسكوبية، العمود الفقري، المسالك، الفم والأسنان، العيون، الجهاز الهضمي والكبد).

وأضافت الهيئة، أن المستشفى يضم وحدة للغسيل الكُلوي بها 54 ماكينة لغسيل الكُلى، و 4 غرف للعمليات و 7 أسرة للإفاقة، فضلًا عن الرعايات المركزة الكبرى والمتوسطة بتخصصات القلب والسكتة الدماغية والكبد، ووحدة مناظير جراحية، واخرى للجهاز الهضمي.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن مستشفى حورس التخصصي صرح طبي كبير، وجرى نقل تبعية للهيئة العامة للرعاية الصحية مطلع ديسمبر من العام الماضي.

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